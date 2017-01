LUCIANA TECIDIO

DO EGO

Uma foto atribuída a Tuca Andrada, na qual aparece sua suposta parte íntima, vem causando um alvoroço nas redes sociais nesta quarta-feira, 4. Na imagem, o homem tem uma cicatriz no abdômen muito parecida com a que o ator possui.



"Se a nude que vazou for realmente do Tuca Andrada, ele está de parabéns", escreveu um admirador na web. "Depois de ver a nude do Tuca Andrada, tenho certeza que sou hétera", brincou outra fã. "Não sei se aquela nude é do Tuca Andrada, só sei que já salvei", fez graça um terceiro assanhadinho.



Procurado pelo EGO, o ator deu risadas ao ser informado do alvoroço na web e garantiu que não estava sabendo disso. "Mas acho que não é minha foto. Fiz nudes, em um momento íntimo, há muito tempo. Não lembro de ter feito de novo... Podem ter invadido meu PC", disse ele.



Atualmente no ar na novela das nove da Globo, "A Lei do Amor", interpretando o personagem Misael, Tuca está muito bem aos 52 anos. O ator arrasa quando vai à praia e, por causa de seu corpão, já estampou uma capa da revista gay "Junior".

Reprodução Suposta foto de Tuca Andrada

