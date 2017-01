DE O DIA



Após decidir entregar a Jesus Cristo a chave de Guanambi, cidade de 86 mil habitantes no interior da Bahia, e também "cancelar todos os pactos realizados com qualquer outro Deus ou entidades espirituais", o prefeito do município, Jairo Magalhães (PSB), pediu desculpas. Em nota, disse que "não estará na contramão da sociedade brasileira" e que "a pluralidade e a diversidade religiosa será (sic) respeitada em toda a gestão".

Em seu primeiro ato à frente de Guanambi, Magalhães publicou um decreto que foi alvo de críticas por confrontar a laicidade do Estado. Na decisão, o prefeito afirmou ter sido "designado por Deus" e estabeleceu que "todos os Principados e Potestades, governadores deste mundo tenebroso, e as forças espirituais do mal, nesta cidade, estarão sujeitas (sic) ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré".

No decreto, o prefeito "entrega a chaves para Jesus" e "cancela todos os pactos realizados com outros Deuses" Reprodução

"Declaro que esta cidade pertence a Deus e que todos os setores da prefeitura municipal estarão sobre a cobertura do Altíssimo", diz o Decreto Nº 1, publicado no Diário Oficial de Guanambi na segunda-feira, 2, que finaliza: "E a minha palavra é irrevogável!". No dia seguinte, Magalhães voltou atrás e pediu desculpas.

Na nota, o prefeito nega ter ferido o princípio de laicidade do Estado e diz que "não teve como intenção causar nenhuma dissensão ou debate de cunho religioso". "A real intenção da publicação, diante do ambiente de intolerância e assustadora violência que atormenta as famílias e a sociedade, foi de apelar a todas as crenças, suplicando a mesma proteção de Deus, que é rogado na nossa Constituição", afirma o comunicado.

Fonte http://odia.ig.com.br/brasil/2017-01-04/prefeito-pede-desculpa-apos-decreto-que-entrega-chave-da-cidade-a-jesus-cristo.html