GABRIEL CASTELO BRANCO

DO EGO

Doutzen Kroes foi vítima de uma flagra indiscreto. A modelo foi fotografada enquanto dava uma ajeitadinha no biquíni em dia de praia nos Estados Unidos.

Doutzen, que tem dois filhos, voltou a chamar a atenção pela boa forma em programa com a família em Miami.



No início da semana, Doutzen Kroes exibiu sua barriga definida também em dia de praia com a família.

Usando um shortinho branco e uma blusa preta curtinha, a modelo mostrou seu corpão em ida à praia com o marido, Sunnery James, e os filhos, Phyllon e Myllena, em Miami.

Grosby Group/ Agência Doutzen Kroes em praia em Miami, nos Estados Unidos

Fonte: http://ego.globo.com/biquini/noticia/2017/01/doutzen-kroes-da-ajeitadinha-indiscreta-no-biquini-em-dia-de-praia.html