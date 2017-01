DO G1



Os dias de sol e muito calor em Santos, no litoral de São Paulo, foram aproveitados de uma maneira diferente por uma mulher na orla da praia. Ela resolveu usar um poste de iluminação pública para praticar 'pole dance' em plena luz do dia. As imagens viralizaram na internet e a cena foi observada de perto por dezenas de moradores e turistas que aproveitavam a praia.

Segundo apurado pelo G1, a série de malabarismos foi feita na praia do José Menino, na altura do número 133 da Avenida Presidente Wilson. Apesar da cena ter chamado atenção de muita gente, a mulher não foi identificada já que, após a 'apresentação', deixou a praia sem falar com as pessoas que tiravam foto e filmavam a cena.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Segurança informou que se trata de uma ocorrência inédita e, caso volte a se repetir, a orientação para o efetivo da GM vai ser no sentido de evitar tal prática, pois se trata de dano ao patrimônio público. A secretaria mencionou ainda o risco de um acidente com a pessoa que realizar o ato em local inadequado.

