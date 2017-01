DO G1



A atriz Marina Ruy Barbosa foi a garota-propaganda com maior número de aparições em intervalos na TV aberta em 2016, desbancando a modelo Gisele Bündchen, que liderou nos dois últimos anos o ranking de famosos em comerciais elaborado pela Controle da Concorrência, que monitora o mercado publicitário brasileiro.



De acordo com o levantamento, Marina Ruy Barbosa apareceu em 5.956 inserções comerciais de campanhas dos anunciantes P&G, Genomma Laboratories, Renault e Rede Globo. Em 2015, a ruiva tinha ficado na 9ª posição.



Já Gisele Bundchen caiu para a 5ª posição, com 3.774 aparições em propagandas da Sky, P&G e Carolina Herrera. Em 2015, a modelo liderou o ranking com um total de 8.527 inserções.



A vice-liderança do ranking de 2016 ficou com o jogador de futebol Neymar, com um total de 4.542 inserções de 11 diferentes anunciantes: Ultrafarma, Unilever, Lideranca Capitalizacao SA, P&G, Baruel, Johnson & Johnson, Ambev, Mastercard, Baruel/Ultrafarma, Ceras Johnson, Nike.



O ranking leva em conta os comerciais exibidos nas emissoras Rede Globo, Record, SBT, Bandeirantes e Rede TV entre o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, na cidade de São Paulo.



TOP 10 Celebridades na propaganda na TV:



1° Marina Ruy Barbosa: 5.956 inserções (Genomma Laboratories, P&G, Renault e Rede Globo)



2º Neymar: 4.542 (Ultrafarma, Unilever, Lideranca Capitalizacao SA, P&G, Baruel, Johnson & Johnson, Ambev, Mastercard, Baruel/Ultrafarma, Ceras Johnson, Nike)



3º Fátima Bernardes: 4.021 (Seara e Rede Globo)



4° Aline Riscado: 3.968 (Cervejaria Petropolis e Divcom Pharma)



5° Gisele Bundchen: 3.774 (Carolina Herrera, P&G e Sky)



6º Claudia Leitte: 3.207 (Amigos do Bem, Jequiti Cosmeticos, P&G e Sky)



7° Zezé di Camargo & Luciano: 3.110 (Marabraz, Joli Material de Construcao, Vest Casa, Lideranca Capitalizacao SA, Piracanjuba)



8° Marilia Gabriela: 3.056 (Genomma Laboratories e Ultrafarma)



9º Amaury Jr: 2.931 (Ultrafarma)



10° Ivete Sangalo: 2.849 (Brasil Kirin, Vivo, P&G, Bombril, Grupo HDI)



