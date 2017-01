DO UOL ECONOMIA



Um atum vermelho foi vendido nesta quinta-feira (5) por 74,2 milhões de ienes (cerca de R$ 2,05 milhões), no que pode ser o último leilão de Ano-Novo no lendário mercado de peixe Tsukiji, em Tóquio, cuja atividade pode ser transferida para novas instalações no final deste ano.



O valor pago pelo atum de 212 quilos, pescado em Oma, na Província de Aomori, no norte do Japão, representa cerca de 350 mil ienes (aproximadamente R$ 9,66 mil) por quilo.



Por sexto ano consecutivo, o lance vencedor foi realizado pelo presidente da cadeia de restaurantes Sushi Zanmai, Kiyoshi Kimura.

O recorde pertence ao próprio Kimura, que no ano de 2013 pagou 155,4 milhões de ienes (cerca de R$ 4,29 milhões) por um atum vermelho.



Como de costume, Kiyoshi Kimura diante dos veículos de imprensa e explicou que o atum adquirido foi "um pouco caro".



O famoso empresário, de 64 anos, procura com estas compras apostar na atenção midiática com o objetivo de atrair o público aos seus restaurantes.

Transferência do mercado

O leilão de Ano Novo realizado hoje pode ser o último organizado nas atuais instalações do mercado de Tsukiji, uma das atrações turísticas mais populares da capital japonesa.



O governo metropolitano de Tóquio decidiu em 2001 transferir Tsukiji, que foi aberto em 1935, no bairro de Chuo, para as margens do Rio Sumida, na ilha artificial de Toyosu, pela necessidade de criar mais uma região mais comercial.



A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, assegurou que a mudança de Tsukiji não acontecerá pelo menos até o final de 2017.

