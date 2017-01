DO EGO



Denise Rocha voltou a mostrar nesta quarta-feira, 4, um Corpo irreconhecível, com muitas veias saltadas e silhueta fininha. A 'Furacão da CPI', que recentemente causou dúvidas se realmente era ela em foto, posou de biquíni e shortinho, publicando a foto em sua rede social.



Durante o ensaio que fez para o Paparazzo em outubro, a advogada e modelo lembrou do episódio que lhe rendeu o apelido de Furacão da CPI. Há quatro anos, a loira, que trabalhava como assessora parlamentar no gabinete do senador Ciro Nogueira, teve um vídeo íntimo seu vazado na internet:

"Fiquei com asco de sexo durante um bom tempo. Travei. Tudo me deixava desconfiada. Precisei buscar ajuda psicológica para me curar do trauma".



Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/denise-rocha-volta-mostrar-barriga-com-veias-e-cintura-bem-fininha.html