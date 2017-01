DO EGO



Geisy Arruda mostrou o corpão em uma foto postada em seu Instagram na tarde desta quinta-feira, 5. A modelo posou em uma praia usando um biquíni fio-dental e tentando fazer um coração com as mãos. Ou uma tentativa de fazê-lo, como brincou na legenda. "Na tentativa de um coração", escreveu Geisy.



Assim que postou a imagem, Geisy recebeu diversos elogios de seus seguidores. "Tá gostosa pra caramba", comentou um internauta. "Maravilhosa e muito gostosa, você é perfeita", escreveu outro.



Geisy passou, recentemente, por uma repaginada e tanto. Ela fez 14 procedimentos estéticos que resultaram em mudanças no rosto, dentes, gengiva, bochecha, cabelos e corpo.

O investimento foi de R$ 200 mil. Desde então, tem postado cliques nas redes sociais para exibir o resultado disso tudo.



Para o verão, ela ainda contou ao EGO que é adepta da dieta sem carboidratos para secar mesmo.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/geisy-arruda-posa-de-fio-dental-na-praia.html