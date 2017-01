JOÃO PAULO DE CASTRO

DO G1

Um homem foi preso, na última quarta-feira (4), após ameaçar seu próprio sócio e policiais militares com “garras” feitas de espeto de churrasco. Batizado de “Wolverine” pelas autoridades, o suspeito foi detido no bairro Jardim Brasil, em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem estava enfurecido, discutindo com o próprio sócio na empresa que ambos possuem juntos na Avenida Tancredo Neves, no Jardim Brasil, quando os ânimos ficaram exaltados e a PM acabou sendo chamada para atender a ocorrência.

Com a chegada dos policiais, o homem ficou ainda mais nervoso e decidiu usar suas “garras” para tentar agredir os PMs, que precisaram usar certa força para conseguir deter o agressor. Ainda segundo a polícia, a "garra" foi improvisada utilizando os espetos e uma espécie de soco inglês.

O homem foi encaminhado à Delegacia Sede de Peruíbe, onde foi registrado um boletim de ocorrência e as “garras” do rapaz apreendidas. Ele foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça.

Fonte: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2017/01/homem-tem-ataque-de-furia-vira-wolverine-e-e-preso-ao-atacar-pm.html