Emanuel Milchevski chamou a atenção nas redes ao exibir a barriga lotada de gominhos e os músculos definidos. Ao EGO, o ex-integrante do "BBB 9" contou que o resultado de seu corpaço é a junção de dieta, musculação e corridas diárias. E tudo feito por conta própria, se a ajuda de um médico. Mano contou apenas com a orientação de uma nutricionista no final do ano.



"Busquei todas as informações que precisava na internet. Lá aprendi o que deveria comer, como batata doce, frango, etc. Só no final do ano foi que contei com a ajuda de uma nutricionista. Mas esse ano vou procurar um médico especializado em esporte, porque ainda não estou satisfeito, quero ficar melhor. Para manter a forma, corro de cinco a dez quilômetros por dia na rua", diz o exigente.



Emanuel lembra que quando era mais jovem, hoje ele está com 32 anos, seu percentual de gordura era de apenas sete por cento. Atualmente, está em dez. "Acho sempre que é possivel melhorar mais. Eu sigo uma linha mais natural. Gosto de verduras e legumes sem agrotóxico e aqui na minha cidade, São Bento do Sul, em Santa Catarina, é muito fácil conseguir esse tipo de alimento", conta Mano, que também não descarta o uso de suplementos como Whey Protein, BCA, entre outros. "Eles dão mais disposição."



Solteiro há 1 ano, o ex-BBB tem uma empresa finaceira e recentemete viajou com o filho, Lucas, 9, para a praia de Bombinhas, em Santa Catarina. Ao falar do menino, Emanuel não esconde o orgulho: "Ele está enorme, batendo no meu ombro!". Para finalizar, avisa: "Estou solteiro há 1 ano".

Arquivo pessoal Emanuel e o filho, Lucas

