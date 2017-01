RODRIGO SOARES

DO EGO

O ano mal começou, mas pelo visto o funkeiro MC G15 - autor do hit "Deu onda" - não vai ter do que reclamar de 2017.

Desde que sua música estourou em todo o país - e nesta semana ficou em primeiro lugar no ranking dos "50 virais do mundo”, do aplicativo Spotify - ele viu sua agenda de shows e cachê aumentarem muito: se antes fazia 20 apresentações por mês, agora chega a 50.

O cachê, que antes era de no máximo R$ 10 mil, agora não sai por menos de R$ 40 mil, podendo chegar a R$ 50 mil.



"Ele tem show marcado para quase todos os dias. Até pelo menos maio a agenda dele já está praticamente cheia", conta Gabriel Miquelini, assessor de imprensa do músico de 18 anos.



Para quem ficou com curiosidade sobre quem é a musa inspiradora do cantor, o EGO conta: ela é Ingryd Tawane, de 18 anos, que namora com o funkeiro desde que os dois tinham 13 anos.

Atualmente eles inclusive moram juntos em São Paulo no apartamento que o músico comprou.

Fonte: http://ego.globo.com/musica/noticia/2017/01/deu-onda-mc-g15-faz-50-shows-por-mes-e-cobra-ate-r-50-mil-cada.html