Depois de um período de férias na praia, Flávia Alessandra e Giulia Costa se encontraram para um almoço nesta quinta (05), que acabou rendendo uma comparação divertida nas redes sociais.

Lado a lado, mãe e filha posaram para uma selfie que foi compartilhada no Instagram de Flávia com a legenda: "Por que será que eu estava com a sensação de estar queimadinha e agora não mais?"

"Porque sua filha é rica em melanina", respondeu uma seguidora. "Perto do bronzeado da Giu, a senhorita está precisando de sol", brincou outra.

