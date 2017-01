DO EXTRA



A ex-BBB Bella Maia usou o seu perfil no Facebook para relatar um caso de estupro que aconteceu com ela na madrugada do dia 31 de dezembro. “Eu fui violentada. No meu próprio carro. Que estava quebrado.

Na estrada de Carneiros. Bateria fraca. Confiei no ‘amigo’ e ele se aproveitou da minha bebedeira e inconsciência e abusou de mim. Sim, isso é um estupro. Branco, rico, maravilhoso, engraçado, bem sucedido e amado por todos.

Disse pra um outro casal de amigos meus que iria pra o mesmo lugar que eles (porque eu não tinha condições de dirigir, e assim iria dirigir meu carro, e ia me levar)”, escreveu ela, que participou da 14ª edição do programa.

Segundo o relato, ao acordar, ela não sabia direito o que havia acontecido.

“Acordei na consciência sem roupa, ele se masturbando em pé do meu lado, com a porta do carro aberta no meio da estrada. não entendi nada. fiz uma cara de nojo, peguei um short no meu carro, me vesti rapidamente. Não conseguia falar. Nem meu celular eu conseguia usar, ele ligou pra meu irmão, cunhada, mas não obteve sucesso, e uma moça, que já foi minha amiga, veio buscá-lo, na estrada, eu vomitei, quando entendi a situação, deixei meu carro no acostamento, com a ajuda do ‘cidadão de bem’, e fui ‘convencida’ a entrar no outro carro”.

Fonte: http://extra.globo.com/famosos/ex-bbb-bella-maia-revela-que-foi-estuprada-por-amigo-ele-se-aproveitou-da-minha-bebedeira-20733080.html