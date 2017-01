As opções para o final de semana vão do humor ao rock, passando pelo cinema

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O final de semana está repleto de opções culturais na Grande Cuiabá.

Dois filmes estrearam nos cinemas e também haverá a comemoração de 12 anos da banda de rock "Heróis Brinquedo".

Está em cartaz a peça teatral "É Só Moage", com a dupla de humoristas mato-grossenses "Nico & Lau".

Exposições e baladas ainda fazem parte do cardápio de opções.



Confira a programação do MidiaNews:

Eventos

Ensaio do Bloco “@patiobar”

Reprodução O grupo de pagode “Aprontaê” agitará o carnaval do "Pátio Bar"

Neste domingo (8), acontece o ensaio do maior Bloco de Carnaval do “Pátio Bar”. O estabelecimento fica na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

Em sua estreia, o grupo de pagode “Aprontaê” agitará o evento, que começa a partir das 15h.

O ingresso custa R$ 20 (Inteira) R$ 10 (Meia).

Para mais informações, acesse: www.casadefestas.net

“12 anos – Heróis de Brinquedo”

A banda “Heróis de Brinquedo” comemora neste sábado (7) seu aniversário de 12 anos, no Clube de Esquina Bar, na Avenida Marechal Deodoro.

Neste dia a banda tocará repertórios de grupos nacionais como Jota Quest e Skank.

O evento começa a partir das 22h.

A entrada custa R$ 15.

Mais informações pelo número (65) 3623-3856.

“Me Derrube”

Nesta sexta-feira (6), acontece a terceira edição da festa “Me Derrube”, no Sertarena Bar, na Avenida Arquimedes Pereira Lima, na Capital.

A dupla sertaneja “Thiago Souza & Rafael” e a banda “Tome Aí” estão responsáveis pela agitação da noite.

Além disso, haverá Open Bar até às 4h.

Mais informações pelo número (65) 99211-7371.

Teatro

“É Só Moage”

No domingo (8), a dupla de humoristas “Nico & Lau” se apresenta no Cine Teatro de Cuiabá.

Desta vez eles trazem o espetáculo “É Só Moage”.

A peça começa às 20h.

O ingresso custa R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia).

Para mais informações sobre o evento, acesse: www.casadefestas.net

Exposição

“Imagens”

Reprodução A representante mato-grossense Elieth Gripp celebra a diversidade cultural na exposição “Imagens”

Aquarelas, fotografias e pinturas abstratas e sacras dão o tom plural à nova mostra do Museu de Arte de Mato Grosso.

A artista francesa Anne-Sophie Laugier e a representante mato-grossense Elieth Gripp celebram a diversidade cultural na exposição “Imagens”.

Aberta à visitação até o dia 28 de janeiro, a programação conta ainda com oficinas e momentos de interação entre artista, obra e espaço museológico.

Ao todo, 55 obras das duas artistas compõem o acervo exposto no piso superior do MAMT.

Laugier participa com 12 aquarelas sobre papel e dez fotografias de paisagens parisienses que revelam a arquitetura e o charme da cidade onde vive na atualidade. Já Gripp apresentará, além de obras abstratas, outras com temática sacra, em técnicas variadas.

A entrada é franca.

“Coleção de Figurinhas”

O Museu de Arte de Mato Grosso também recebe a exposição “Coleção de Figurinha”, do artista plástico Silvio Sartori.

O trabalho de Silvio Sartori é marcado pelo grafismo com inspiração nos estilos impressionista, expressionista e moderno que tomam formas de desenhos com pinceladas rápidas, ágeis e largas, transitando em diversas cores quentes e em tons pastéis sobre o papel canson.

A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 9 às 17horas, e fica em cartaz até dia 28 de janeiro. A entrada é franca.

Papa João Paulo II

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso (MASMT) abre as portas do salão para uma exposição permanente.

Dedicado à visita do Papa João Paulo II a Mato Grosso, na década de 90, o museu exibe objetos utilizados pelo pontífice em sua peregrinação em solo mato-grossense.

Compõem a exposição permanente a cadeira usada por João Paulo II quando recepcionou os povos indígenas em Cuiabá, a casula e a mitra (roupa e chapéu) usados para rezar a missa campal no Bairro Morada do Ouro (Sesi Papa ou Papódromo, construído em sua homenagem), bem como o cálice e a patena daquela missa.

A exposição conta ainda com um curto documentário em que Dom Bonifácio Piccinini fala sobre o grande evento católico, além de algumas fotos da visita do Papa.

A entrada é gratuita.

O Museu está localizado na Avenida Clovis Hugueney - Complexo Nossa Senhora da Conceição, n° 239, no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

Balada

Bar do Bigode

Na sexta-feira (6), no Bar do Bigode, na Praça da Mandioca, acontece a festa “La Barca”.

Nesta noite haverá muito Reggae, Rock e Rap, covers e, claro, muito som autoral.

No sábado (7), no bar, a banda “Aprontaê” ficará responsável pela animação.

A entrada é única e custa R$ 10.

Gerônimo

Reprodução A balada no Gerônimo ficará por conta da dupla “Rodrigo & Ramon”

Neste sábado (7), o Gerônimo realiza a festa do ano “Até na Tampa”.

Neste dia todas as bebidas serão vendidas a R$ 2,49.

A abertura do local será às 23h30.

No domingo (8), acontece a “Domingueira de Férias”. A balada ficará por conta da dupla “Rodrigo & Ramon” e "Denner & Rhuan”.

Os primeiros 100 pagantes neste dia receberão uma caneca grátis.

A abertura da casa neste dia será às 20h.

Malcom Pub

Nesta sexta-feira (6), no Malcom Pub, tem apresentação de “Rapahel Koury e Banda”.

No sábado (7), a banda “Henrique Maluf & Cerrado Groove” toca o melhor de Tim Maia e Salomanos.

A abertura do local será às 22h.

A entrada custa R$ 12

Jimi Jim

Na sexta-feira (6), no Jimi Jim, é dia da “Violada do Jimi”. A primeira festa de 2017 da casa noturna promete agitar a galera com um lounge muito animado.

No sábado (7), acontece mais uma edição do “Hip House Funk”.

E no domingo (8), haverá o primeiro “Grito de Carnaval”. O som animadíssimo de Lukas Gabriel vai garantir o agito da galera.

Cinema

Os cinemas da Grande Cuiabá recebem dois filmes de Ficção Científica e Animação. São eles: “Moana – Um Mar de Aventuras” e “Passageiros”.

“Moana – Um Mar de Aventuras” é uma das estreias do cinema, neste final de semana

“Moana – Um Mar de Aventuras”

Moana Waialiki é uma corajosa jovem, filha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores. Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família, ela resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde é.

Acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo

O filme tem classificação livre

“Passageiros”

Durante uma viagem de rotina no espaço, dois passageiros são despertados 90 anos antes do tempo programado, por causa de um mal funcionamento de suas cabines. Sozinhos, Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) começam a estreitar o seu relacionamento.

Entretanto, a paz é ameaçada quando eles descobrem que a nave está correndo um sério risco e que eles são os únicos capazes de salvar os mais de cinco mil colegas em sono profundo.

O filme não é recomendado para menores de 12 anos

O longa-metragem está em exibição no Cinépolis, do Shopping Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras, e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.