DO OBSERVATORIO DA TELEVISÃO



O jornalista Clayton Pascarelli, apresentador do Bom Dia Amazônia, da Rede Amazônica, afiliada da Globo, foi demitido da atração logo após fazer críticas ao governo de José Mello, atual governador do Amazonas. A informação é do portal CM7, site local de Manaus.

Ainda segundo a publicação, Clayton se expressou na volta de um VT da coletiva de imprensa do governo. “Desse governo nada mais me assusta”, disparou o apresentador na edição de terça-feira (03).

Nas redes sociais, o jornalista comunicou sua saída, mas sem muitas explicações. “Amigos, a partir desta quarta, 4 de janeiro de 2017, não faço mais parte do grupo da Rede Amazônica”, escreveu Pascarelli, que estava na emissora há 11 anos.

Fontes ligadas à Rede Amazônica confirmaram ao site Portal Comunique-se que a demissão do jornalista foi motivada pelo comentário.

Segundo profissionais da emissora, o diretor e um dos sócios, Aluísio Daou, chegou à redação gritando, dizendo que o telefone não parava de tocar por causa da frase dita por Pascarelli.

Fonte: https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/noticia-da-tv/2017/01/jornalista-do-bom-dia-amazonia-e-demitido-pela-globo-apos-critica-ao-governo