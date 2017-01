ANA PAULA ANDRADE

Fernanda Vasconcellos tem compartilhado fotos no Instagram mostrando como mudou suas curvas: em apenas um mês, ela passou do manequim 38 para o 34. Esta semana, durante viagem a Fernando de Noronha, a atriz surpreendeu outra vez, ao exibir o corpo ainda mais magrinho. A fisiculturista Gabi Dezan e o nutricionista e doutorando em atividade física Daniel Dezan acompanharam este processo de emagrecimento de Fernanda e contaram tudo para gente - menos o peso atual da atriz. "Seria antiético", justifica a coach.



"Não existe preocupação com peso da balança. Afinal, isso não mostra quanto desse peso é músculo e quanto é gordura. Muitas pessoas não acreditam ser possível mudar tanto o físico em apenas 30 dias porque não conseguem fazer dieta sem furo por um período assim. Não é necessário cortar carboidrato: o segredo não é deixar de comer arroz integral, e sim não furar a dieta. Engraçado ver que as pessoas cortam arroz, ficam sem comer, passam fome, se alimentam de líquidos por dias, mas é só chegar o final de semana e comem pizza, chocolate, bebem bebidas alcóolicas... De nada adianta. Dieta não é sinônimo de passar fome, e sim de comer limpo", afirma.



"Com apenas uma refeição errada você perde aproximadamente três dias inteiros. Ou seja, se você faz dieta de segunda à sexta, da mais louca e restrita que seja, e come três refeições erradas no fim de semana, regrediu nove dias aproximadamente. Mais do que evoliu em cinco dias de dieta!. Por isso digo que o segredo está em comer limpo, por um período de tempo prolongado, e se permitir um furo na dieta esporadicamente somente quando você estiver com o corpo que busca e com a saúde em perfeito estado".



Então vamos aos detalhes da transformação de Fernanda. Regra número um: açúcar, álcool e fritura estão completamente vetados. No mais, Gabi aconselha comer a cada três horas como uma estratégia para que a pessoa se sintas sempre saciada. E muita água! Pelo menos dois litros por dia. "É indispensável uma boa hidratação", explica Gabi.



Fernanda usa uma balancinha para pesar tudo que come em suas seis refeições diárias, que geralmente são desta forma: café da manhã com ovos, uma fruta, linhaça e suco verde; lanche da manhã uma dose de Whey com leite de amêndoas; almoço com carne magra (peixe ou frango), arroz integral ou batata-doce ou mandioquinha, legumes e salada; lanche da tarde com claras e batata-doce; jantar semelhante ao almoço; ceia com salmão, abacate e legumes.



"A Fer foi muito dedicada, focada e obstinada no que queria. Teve dificuldades com sua rotina pesada de viagens e eventos, mas isso não foi motivo para não cumprir o plano. Me lembro um dia quando ela estava em uma cidade pequena para fazer teatro e lá não havia restaurantes por perto. Ela me mandou um Whats pedindo ajuda e a solução que encontramos naquele momento foi comprar uma porção de sashimi no mercado. Minutos depois, me mandou uma foto com o seu prato japonês, feliz da vida por estar se alimentando com algo saudável que não atrapalharia seu processo".



Em relação à atrividade física, Fernanda preferiu malhar em casa mesmo. "Ela não gosta de musculação, portanto Daniel fez um treino para ela adaptado em casa", conta Gabi. Segundo ela, a atriz se exercita pelo menos três vezes na semana.



Para quem quer entrar em forma, a coach alerta: "A dica que dou é: corte da sua dieta aquilo que não é necessidade fisiológica do seu corpo, como açúcar, álcool e fritura. Faça exercícios com regularidade. E, principalmente: pare de acreditar em milagres, remédios, chás que secam a barriga, massagens que emagrecem... Se isso existisse não haveria mais pessoas fora de forma no mundo. O que existe é foco, disciplina, determinação, escolhas e renúncias."

