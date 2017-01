LUCINEI ACOSTA

DO EGO

MC Bin Laden deu um chega para lá nas críticas sobre sua forma física em post no Instagram nesta sexta-feira, 6. Ele compartilhou uma foto em que aparece sem camisa exibindo sua barriga.

"Foda-se sua opinião. Gordo não é diferente do magro negro não é diferente do branco e o pobre não é diferente do rico e vice e versa , se for pra tirar a camisa gravar clipe ou oque for tô nem aí e sou feliz pelo oque sou, não preciso de plástica pra agradar ninguém e se eu precisar um dia operar fazer algo pra diminuir a barriga.. eu vou fazer pra poder comer mais de novo", disse ele.



Em junho do ano passado, MC Bin Laden não gostou nada das brincadeiras de seus fãs em relação aos seus mamilos. Revoltado, o funkeiro compartilhou um vídeo desabafando sobre o pedindo o fim da zoação com o seu corpo e afirmou que não fará mais videoclipes sem camisa.



"Infelizmente, tem alguns comentários que estão deselegantes, que estão passando dos limites, passando das brincadeiras. No começo, era até uma brincadeira saudável. Eu achava da hora. Eu dava risadas. Só que chegam alguns loucos no camarim que chegam assim e dizem: 'Suave? Tranquilidade? Deixa eu apertar suas tetas?'. Mas fala aí qual que é a fita, tio? Sou traveco? Sou mulher? Tenho peito não, moço. Saí dessas brisas aí, tio", declarou o MC.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/mc-bin-laden-posa-sem-camisa-e-rebate-nao-preciso-de-plastica.html