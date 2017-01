DO EGO



Um acidente envolvendo Zilu Camargo aconteceu na manhã desta sexta-feira, 6, por volta das 9h. A ex-mulher de Zezé Di Camargo estava sozinha em sua BMW nas proximidades do Alphaville Tênis Clube, em Barueri, na Grande São Paulo, quando passou mal e bateu em outro carro.

Em conversa com o EGO nesta tarde, Igor Camargo, filho da empresária, tranquilizou os fãs da mãe: "Não teve nada sério, ela está bem." Às 14h40 desta sexta, ela seguia internada em observação na Unidade Alphaville do Hospital Albert Einstein.

Ao EGO, agentes da Polícia Militar envolvidos na ocorrência contaram que Zilu passou mal, perdeu a direção e bateu sua BMW branca em outro veículo que estava estacionado, um Chevrolet Agile.

A mãe de Wanessa Camargo - que estava sozinha no momento do ocorrido - alegou que estava em jejum porque iria fazer exames. Ela foi levada ao hospital pelo serviço do SAMU e, o carro, rebocado por uma seguradora.

Veja nota da assessoria de Zilu:

"A empresária Zilu Camargo teve um mal súbito hoje quando estava indo fazer exames de rotina. Ela desmaiou e colidiu com outro carro. Foi socorrida e conduzida para o hospital Albert Einstein em Alphaville onde realizou vários exames. No momento está num quarto em observação."

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/zilu-tem-mal-subito-enquanto-dirige-e-bate-com-o-carro-em-sao-paulo.html