Luan Santana com seu pai Amarildo no Festival Villa Mix em Goiânia

DO UOL



Amarildo Aparecido de Santana, pai do cantor Luan Santana, revelou em entrevista ao jornalista André Piunti, na revista "Universo Sertanejo" deste mês, que pagou R$ 2,75 milhões para Paulo Pissoloto, ex-empresário de Luan Santana e ex-sócio do Sorocaba, e mais R$ 5,5 milhões para Anderson Ricardo de Souza, primeiro empresário do artista, totalizando R$ 8,25 milhões.

Na entrevista, o pai de Luan explicou que Pissoloto investiu R$ 200 mil em Luan para a gravação de um DVD do cantor. "Para você ter noção da minha inocência, eu deixei a divisão [dos lucros] chegar a 25% para cada um, o cantor ganhando a mesma coisa que todos os empresários. Depois fui consertando isso com o tempo", lembrou.

Amarildo contou que tempos depois Anderson e Pissoloto brigaram. "Decidi que continuaríamos com o Anderson e sem o Pissoloto. Cheguei no Sorocaba e o avisei da nossa decisão".

Ao todo, segundo Amarildo, Pissoloto recebeu R$ 2,75 milhões de Luan Santana como multa pela quebra do contrato. "Parcelamos e pagamos o que era correto", concluiu.

Depois, eles romperam também com o Anderson, que foi o primeiro empresário de Luan. "Nós oferecemos R$ 5,5 milhões, o que achávamos justo. Ele não aceitou. A discussão se estendeu por quase cinco meses, mas acabamos fechando pelo valor inicial", concluiu Amarildo.

Luan, no entanto, mantém contrato com o Sorocaba até agosto de 2018. "Ainda não conversamos sobre renovação".