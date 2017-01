DO EGO



MC G15, autor e intérprete do hit cantado por 9 entre 10 mortais desse Brasil, "Deu Onda", resolveu marcar na pele a Música que o consagrou. Nesta quinta-feira, 5, em sua página no Facebook, o funkeiro de 18 anos tatuou na nunca o título da canção. "Primeira sessão, com o nome da música que mudou minha vida", escreveu ele.



"Deu Onda" foi inspirada na namorada de G15, Ingryd Tawane, de 18 anos. A jovem é a primeira namorada do funkeiro e o casal começou a se relacionar quando tinham 13 anos. Nascidos e criados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Ingryd acompanhou o crescimento profissional do namorado, que largou a escola aos 14 anos e precisou fugir de casa para cantar.



Nesta semana, "Deu Onda" ficou em primeiro lugar no ranking dos "50 virais do mundo”, do aplicativo Spotify. Com isso, viu sua agenda de shows e cachê aumentarem muito: se antes fazia 20 apresentações por mês, agora chega a 50. O cachê, que antes era de no máximo R$ 10 mil, agora não sai por menos de R$ 40 mil, podendo chegar a R$ 50 mil.



Com o dinheiro do funk, o jovem G15 acaba de comprar um apartamento de 78 metros quadrados em São Paulo, onde mora com Ingryd. O próximo passo do casal é oficializar a união. "Queremos casar!", disse Ingryd ao EGO.

