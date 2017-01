LUCIANA TECIDIO

DO EGO

Um dia após ter revelado em um post no Facebook que foi violentada no dia 30 de dezembro de 2016 em Carneiros, Pernambuco, nesta sexta-feira, 6, Bella Maia curte a praia do Pontal de Maracaípe, em Pernambuco.



Assim que escreveu e publicou seu relato nas redes sociais, a ex-BBB contou que se isolou na praia de Tambaba, destinada ao nudismo, e desligou o celular. Ao ligar o aparelho, não acreditou no que viu: "Era gente do Brasil inteiro me procurando, querendo falar comigo. Eu juro pela felicidade de minha mãe e do meu irmão, que são as pessoas que mais amo no mundo, que não imaginava que o relato desse tanta repercussão", conta Bella.



A ex-BBB lembra que só contou para a mãe, a psicóloga Lourdes Maria, que havia sido estuprada, três dias depois da violência que sofreu. Bella disse que após o abuso, ela foi para casa, dormiu três horas e acordou com a notícia de que sua avó materna havia morrido. "Cuidei de tudo relacionado ao enterro e como sou a pessoa mais positiva da família, fiquei dando meu apoio a todos. Três dias depois do enterro da minha avó contei tudo para a minha mãe."



Lourdes Maria foi dura com a filha. Perguntou se Bella, uma mulher tão forte, uma artista, uma feminista, não iria denunciar o abusador.

"Fomos ao Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), onde tomei todos os remédios e coquetéis que são destinados a quem sofre estupro. Lá descobri a dura realidade da mulher. Muitas se escondem, muitas não revelam a violência que sofreram... Disse para a minha mãe que não quis denunciá-lo porque quero ser feliz! Quero estar aqui onde estou agora, na beira de uma lagoa, vendo caranguejo andar pela areia... O mundo está doente. Queria que todos se amassem e brilhassem comigo. Quem fez o que fez comigo é uma pessoa que só merece a minha pena."



Para Bella, tamanha exposição já valeu a pena: "Tem mulheres que me procuram agora, contando sobre as agressões sofridas por elas. Se, depois do que revelei, pelo menos uma mulher tiver coragem e força de revelar suas queixas e conseguir se libertar do machismo e, assim, se tornar mais livre, já valeu a pena."



Estuprador é conhecido



Em um longo texto, a ex-BBB disse que um homem conhecido a estuprou quando ela estava sozinha e bêbada. No dia seguinte ao estupro, ela descobriu que sua avó materna havia morrido.



Segundo ela, o homem que a violentou é do seu reduto de amigos. "Não posso denunciá-lo porque ele pode se voltar contra mim e me acusar de calúnia. Serei mais inteligente. Acho que o post que fiz já mexeu com ele. Quero olhar bem nos olhos dele. Ele vai saber o que fez comigo. Tenho pena. Porque uma pessoa que faz isso não se ama".



Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/01/bella-maia-sobre-revelacao-do-estupro-repercussao-inacreditavel.html