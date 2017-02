DO TV FAMA



Anos após o sucesso meteórico com "Show das Poderosas", Anitta não quer dar margem a especulações sobre um suposto "teste do sofá". A cantora abriu o jogo sobre o tema na noite de quarta-feira (1) em entrevista ao programa "De Cara", da rádio O DIA.

O assunto veio à tona quando a "poderosa" respondia perguntas de internautas sobre o início de sua carreira. "Trabalhei muito. Não precisei transar com ninguém para conseguir cantar e fazer sucesso", garantiu.

A morena ainda criticou a imagem criada em torno das mulheres que teriam trocado sexo pela fama, mas deu a entender que concorda que a prática existe no mundo artístico. "Qualquer mulher que faz sucesso as pessoas acham isso. Nada contra. Eu só especifiquei que eu não fiz isso, mas não tenho nada com que fez", destacou.

Questionada sobre os rumores de affair com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, com quem foi vista no México, Anitta preferiu não dar muitos detalhes. "Não gosto muito de falar quando o assunto envolve outra pessoa. Alguém perguntou a ele em uma entrevista se ele me conhecia, ele disse que não e foi saber", contou.

A cantora, que tem uma equipe de empresários nos Estados Unidos para cuidar de sua carreira internacional, adiantou que ainda está preparando um repertório para estrear na gringa. "Nada que eu possa lançar", avaliou.

Os responsáveis pelo lançamento da "poderosa" no exterior são os mesmos que administram a carreira de estrelas de peso, como Lady Gaga.

