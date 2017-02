DO EGO



Cleo Pires participou do programa de Matheus Mazzafera, o "Hotel Mazzafera", exibido na internet. Durante a convesa com o apresentador, Cleo contou alguns detalhes sobre a sua vida íntima.



Questionada por ele se já tinha ficado com mulher, a filha de Glória Pires negou, mas revelou que já foi paquerda por uma que era irresistível.

"Nunca fiquei com mulher, mas uma vez uma mulher muito sexy chegou em mim feroz. Todo mundo gostaria de ficar com ela. Eu estava numa fase que quis experimentar. Acho lindo, mas não tenho essa coisa sexual. Não consegui (ficar com ela) e não beijei", disse Cleo



A atriz contou também que já transou no primeiro encontro, mas que não é via de regra, pois gosta de conhecer mais a pessoa para o sexo ficar explosivo. Ao ser perguntada sobre como perdeu a virgindade, Cleo disse que foi há 20 anos.

"Foi na minha fazenda com meu namorado da época, Serginho. Eu tinha 14 anos, era precoce, e foi com camisinha."

