RICARDO FELTRIN

DO UOL

O jogador Neymar comprou um anel de noivado semanas atrás e pretende pedir Bruna Marquezine em casamento, segundo pessoa próxima ao casal, ouvida ontem por esta coluna sob condição de anonimato.



Segundo o amigo, Neymar fez a compra no mês passado: um anel de noivado em Madrid (valor não informado). Ele diz que, se não houver mudança de planos, o jogador gostaria de fazer o pedido no próximo domingo, dia de seu aniversário de 25 anos.



Conforme o UOL antecipou no último dia 20, a ideia de Bruna, que está na Espanha, é fazer uma festa discreta para o namorado.



Além de estar claramente apaixonado pela atriz da Globo, um eventual noivado seria uma forma de “acalmar” a família dela, que não está tranquila em vê-la já morando com o jogador na Espanha, e até sendo chamada de sua “mulher” em redes sociais.



Caso enrolado



Essa seria a segunda vez que Neymar compra um anel de noivado para Bruna e planeja pedi-la em casamento.



Na primeira vez, em 2014, a entrega foi adiada por causa do fiasco do Brasil na Copa.



Após o torneio, eles acabaram se separando. Aliás, a história do casal é cheia de idas e vindas (leia a cronologia do namoro).



Até 2014 a família de Bruna, hoje com 21 anos, era contra o namoro por ela ser muito jovem. Hoje, no entanto, a relação é bem aceita, principalmente porque Neymar mudou bastante de comportamento --por exemplo, parou de frequentar ou promover festas apinhadas de mulheres e “parças”.



Bruna só tem vindo esporadicamente ao Brasil. Ela só tem trabalho agendado na Globo no segundo semestre.



Ela vai ser uma das estrelas da próxima novela de Aguinaldo Silva para as 21h30, “O Sétimo Guardião”.

Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2017/02/02/neymar-comprou-anel-e-vai-pedir-bruna-em-casamento-diz-amigo-do-casal.htm