Após "quebrar a internet" com o anúncio de que está grávida de gêmeos, com direito a um clique exibindo o barrigão e cercada de flores, Beyoncé voltou a surpreender os fãs nesta quinta-feira, 2, ao divulgar mais algumas imagens do mesmo ensaio em seu site oficial.

No título do álbum, a cantora não deixou dúvidas de que está mesmo esperando gêmeos ao escrever "Eu tenho três corações".



Na quarta, 1º, quando anunciou a novidade, Bey compartilhou uma mensagem em seu perfil no Instagram, assinada pela família toda.

"Gostaríamos de compartilhar nosso amor e felicidade. Fomos abençoados duas vezes. Estamos extremamente gratos que a nossa família vai crescer por dois, e nós agradecemos por seus desejos de bem - Os Carters", escreveu a diva do pop na web.



Casada com Jay-Z, Beyoncé já tem uma filha de 5 anos, Blue Ivy Carter - que faz muito sucesso na web com seus looks estilosos.

Fonte: http://ego.globo.com/gravidez/noticia/2017/02/gravida-de-gemeos-beyonce-posa-nua-e-exibe-barrigao-em-novas-fotos.html