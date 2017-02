DA REVISTA MONET



O ator Johnny Depp respondeu aos seus ex-empresários que o acusam de gastar sua fortuna de forma descontrolada.

O advogado do astro enviou imprensa norte-americana um depoimento assinado por Depp no qual ele questiona as supostas estratégias de difamação utilizadas pelos antigos responsáveis por sua carreira. “Eles querem culpar a vítima”, afirma o ator.



Nas últimas semanas foi revelado que o ator está pedindo uma indenização no valor de US$ 25 milhões por parte de seus ex-empresários.

Ontem, os alvos do processo divulgaram um documento no qual acusam Depp de gastar sua fortuna de forma irresponsável, cerca de US$ 2 milhões por mês, a ponto dele estar próximo da falência.



“Eles escolheram uma estratégia questionável de culpar a vítima para salvarem a própria pele. O processo não é um luxo pessoal, mas por crimes de fraude e quebra de contrato, dentre outras acusações”, afirma o texto do ator.

Dentro os gastos desnecessários feitos pelo ator citados pelos ex-empresário, são mencionadas a compra e a reforma de um castelo na França e de um barco, que juntos estão avaliados em 103 milhões de dólares.

