A russa Viktoria Ivachyova, de 21 anos, tem uma profissão diferente. Ela é uma "esquentadora de camas". Por cerca de R$ 256, ela passa uma hora debaixo das cobertas de um desconhecido qualquer para garantir que seu cliente tenha uma boa noite de sono.

O cliente -- geralmente homens solteiros -- não pode ter nenhum contato físico com ela. Viktoria chega à casa do contratante, veste um pijama e, por uma hora, fica deitada na cama do sujeito para esquentá-la e passar boas energias.

Ela permite que o cliente fique no quarto durante o processo. Inclusive, ambos podem engatar uma boa conversa durante essa uma hora. Só não podem ter nenhum tipo de contato físico. Por isso, Viktoria carrega uma espécie de botão de pânico que aciona um grupo de seguranças caso algum homem queira algo mais do que simplesmente uma cama quentinha.

Viktoria já conta com dez clientes fixos e planeja contratar mais mulheres para o serviço, tamanha a demanda. O segredo, talvez, não está na cama, mas no papo que ela leva com os clientes. Muitos se sentem mais à vontade em se expor com ela, uma desconhecida, do que com amigos ou familiares.

Segundo a "esquentadora", um de seus clientes estava entrando em depressão quando ela começou a trabalhar com ele. Na manhã seguinte, o sujeito telefonou dizendo "você é mágica. Hoje eu acordei com vontade de viver."

Viktoria deixa claro que mulheres também podem contratar seus serviços, apesar de, até agora, todos os clientes serem homens solteiros.

Por enquanto, ela afirma que não conhece nenhum serviço similar ao seu sendo oferecido em qualquer outro lugar do mundo. Será que alguém vai inventar algo parecido aqui no Brasil?

Fonte: https://noticias.uol.com.br/tabloide/ultimas-noticias/tabloideanas/2017/02/02/russa-trabalha-como-esquentadora-de-camas-para-homens-solteiros.htm