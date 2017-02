LUCIANA TECIDIO

DO EGO

Primeiros eliminados da casa do "BBB 17", Mayla e Antônio posaram juntos para um ensaio do Paparazzo que vai ao ar nesta sexta-feira, 3. Entrosados, fizeram questão de esclarecer que entre eles só há amizade.

"Mayla é minha irmã! Uma pessoa sincera, de luz", disse Antônio, que no programa teve um affair com Mayara. "Ele é uma pessoa muito querida", comentou a ex-BBB.



A irmã gêmea de Emilly ainda trazia uma rouquidão na voz, adquirida no programa. Já Antônio aproveitou para dar uma aparadinha no cabelo com o maquiador. "Estou cheio de sono, não parei, e meu cabelo precisava de um jeitinho", explicou ele.



Desde que saiu da casa, Mayla concentra suas energias na torcida para a irmã que está confinada. E está na expectativa quanto à sua volta a Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, onde mora. "A cidade é pequena. Imagino como não vai ser a minha volta!", contou, ansiosa.



Mayla diz que adora seu corpo, mas não descarta colocar próteses de silicone nos seios. "Mas só depois de ter filhos, minha médica já me orientou. E olha que já tem médico me oferecendo cirurgia de graça, hein!", revelou.

Anderson Barros/Paparazzo Antônio corta os cabelos nos bastidores do Paparazzo





Fonte: http://ego.globo.com/paparazzo/noticia/2017/02/bbb-17-mayla-e-antonio-posam-juntos-para-o-paparazzo.html