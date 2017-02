LUCINEI ACOSTA

DO EGO

Juliana Baroni usou suas redes sociais para mostrar solidariedade por Marisa Letícia, mulher do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou sem fluxo cerebral nesta quinta-feira, 2. Juliana viveu Marisa no cinema com o filme "Lula o filho do Brasil", em 2009. "Letícia era uma mulher forte, guerreira. Ariana e de família italiana, nós tínhamos muito em comum e não foi à toa que eu fui a atriz escolhida pra interpreta-la no filme, 'Lula o filho do Brasil'".



Na texto, Juliana falou sobre a história da ex-primeira dama: "Comecei a estudar a vida dela na época e me comovi pelas fortes passagens de sua biografia. Ela ficou viúva do primeiro marido, que foi assassinado quando estava grávida de 3 meses. Criou o Marcos sozinha até os 3 anos quando conheceu Lula, também viúvo e em 7 meses apenas já estava casada com ele. De lá pra cá, o casal teve outros 3 filhos e muita história pra contar. Marisa nunca gostou de falar em público mas em casa quem mandava era ela".



Juliana também falou sobre a família de Marisa: "Eu fiquei triste com a notícia. Imagino como vai ser difícil pra família viver sem ela. Agradeço a Dona Marisa por ter me tratado com tanto carinho quando nos conhecemos e aproveito pra pedir Respeito! Independente da sua opinião política: respeito a um momento de luto, de adeus! Eu sou uma atriz e interpretar essa personagem foi um momento importante da minha carreira. Sinto muito"



De acordo com o G1, Marisa Letícia foi internada em 24 de janeiro, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico provocado pelo rompimento de um aneurisma. Na quarta-feira, 25, ela teve de passar por outro procedimento cirúrgico para a "passagem de um cateter ventricular para monitoração da pressão intracraniana"



Na sexta-feira, 27, Dona Marisa passou por uma tomografia para verificar se tinha ocorrido melhora na infecção que havia se formado em seu cérebro. Um exame realizado na segunda-feira, 30, detectou a presença de trombose venosa profunda nas veias das pernas. Os médicos realizaram a passagem de um filtro de veia cava inferior para prevenir a ocorrência de embolia pulmonar.



Na terça, 31, os médicos tiraram a sedação. Na quarta, 1, ela teve uma piora no seu quadro clínico no início da noite e voltou a ser sedada. A pressão intracraniana e a inflamação no cérebro tinham aumentado.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/02/juliana-baroni-que-viveu-marisa-leticia-no-cinema-se-despede-mulher-forte.html