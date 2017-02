DO DIÁRIO DE SP



O feriado do aniversário de São Paulo é uma ótima oportunidade para aqueles que têm vontade de usufruir das diversas atividades culturais que a cidade oferece. A experiência ganha um sabor ainda maior quando acontece de forma gratuita.

“O passaporte tem três edições e sempre lançamos nas férias. Mas agora a tiragem é pequena, mais um motivo para quem estiver na cidade aproveitar para visitar os 18 museus”, explica Cristiane Santana, diretora de museus da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.

O passaporte dos museus é um caderno que faz alusão a um passaporte de verdade. O material pode ser customizado com fotos e anotações pessoais. “Ele dá acesso a uma entrada por museu e tem espaço para ser carimbado na bilheteria, afim de registrar a visitação”, conta Cristiane.

Para adquirir o caderno, basta solicitar na bilheteria de um dos museus da capital ou fazer check in via Facebook: “Os primeiros visitantes que fizerem a publicação na página do museu garantem o seu passaporte, mas a distribuição acontece só amanhã!”, alerta a diretora dos espaços.

Com atividades que abarcam públicos de todas as idades, o passaporte dos museus é, segundo Cristiane, um convite para percorrer o universo cultural e histórico da terra da garoa.

Passaporte dos museus

Nesta quarta-feira (25), a partir das 10h. O passaporte pode ser retirado em todos os museus. Entrada: Grátis. Classificação indicativa: livre.

Fonte http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/94950/passaporte-da-acesso-a-todos-os-museus-de-sp