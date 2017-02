LAÍS GOMES

DO EGO

Anitta já chegou do México há algum tempo, mas, só agora está mostrando fotos do ensaio que fez durante a viagem que fez com o amigo e fotógrafo Eduardo Bravin.

Nesta quinta-feira, 2, ela postou um clique onde aparece de maiô cavado nas areias das praias de Tulum, na Riviera Maya e esbanjou boa forma e muita sensualidade a bordo de um maiô cavado com estampas de unicórnio.

Em poucos minutos, a foto teve mais de 20 mil curtidas e claro, muitos elogios.

Durante a viagem, Anitta ficou hospedada no hotel Mar Adentro San José del Cabo, na Península de Baja California, no México e postou diversas fotos de biquíni ostentando sua barriga chapada.

Reprodução/Instagram/Eduardo Bravin Anitta

