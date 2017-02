VICTOR HUGO CAMARA

Gracyanne Barbosa não é nenhuma novata quando se trata do Paparazzo - ela já posou com o marido, Belo, e ao lado de Renata Santos, em um especial de carnaval. Em seu terceiro ensaio, no entanto, ela tem uma responsabilidade a mais: mostrar o caminho das pedras para a irmã mais nova, Giovanna Jacobina, de 18 anos. É a primeira vez que as duas posam juntas em um ensaio sensual.



"A gente sempre conversa sobre tudo e quando pintou a proposta falei que ia ser legal porque sempre fomos muito amigas. A Giovanna me tem como confidente e me chama no WhatsApp para me contar as coisas. Curto muito essa relação", diz Gracyanne. "Nós sempre fomos próximas. A gente conversa sobre tudo", concorda Giovanna.



Por conta de toda essa abertura, desde cedo Giovanna se acostumou a não ter tabus quando o assunto é sexo.



"Desde que sou novinha, eles sempre falaram tudo perto de mim, então estou bem acostumada. Para mim, falar de sexo é como se a pessoa estivesse perguntando: 'o que você comeu no café da manhã?' (risos). Sou muito tranquila", afirma a irmã da musa fitness. Gracyanne complementa: "Para mim, é muito normal falar de sexo. Ela veio morar comigo aos 10 anos e sempre falei muito abertamente sobre esse assunto, então ela cresceu com essa liberdade de vir falar comigo sobre qualquer coisa."



Segundo Gracy, a relação sem barreiras trouxe benefícios à irmã mais nova. "Quando a Giovanna perdeu a virgindade, por exemplo, foi muito mais tranquila do que quando foi comigo, porque ela já tinha vindo conversar sobre assunto, então estava tranquila. Na nossa relação, espero sempre ela vir até mim e me perguntar, até para não sair falando sobre um monte de coisas que ela ainda não viveu ou que possa estranhar", explica.



Primeiro ensaio sensual juntas



Apesar da ótima relação entre Gracyanne e Giovanna, a mais nova admite que ficou nervosa em posar com a irmã mais velha - mas talvez não pelo motivo que você esteja pensando... "Se eu falar que não estou nervosa, estaria mentindo. Mas sabe por quê? Meu corpo do lado da Gra é um contraste muito grande, cara! Eu só penso nisso (risos). O corpo dela é maravilhoso", elogia.



Ainda assim, Giovanna confessa que não fez nada de especial para posar para o ensaio do Paparazzo. "Fiquei brava com a Gra essa semana porque vi que ela postou em algum lugar que estava fazendo uma dieta, aí liguei para ela e falei: 'Gra, como assim você está de dieta e não me fala nada? E eu aqui com um pedaço de pizza aqui na mão'. Na hora, pensei, 'estou ferrada'. A sorte é que posar com ela vai me ajudar a ficar mais solta", afirma.



Os elogios não significam, no entanto, que Giovanna pretende seguir o mesmo caminho fitness que Gracyanne. "Sou preguiçosa demais para isso, tem que ter muita disciplina. Nunca vou ter vontade de acordar às 6h da manhã para malhar, prefiro ficar na cama dormindo. Quem sabe um dia na vida eu não tome vergonha na cara e comece a ir à academia certinho?"

