Barry White, professor do sexto ano na Ashley Park PreK-8 School em Charlotte, Carolina do Norte (EUA), desenvolveu uma técnica diferente para se afeiçoar aos alunos: ele cumprimenta cada um de jeito bem específico. Pulos, passinhos para o lado e socos no ar formam diferentes coreografias para recepcionar os estudantes na sala de aula. ASSISTA AQUI.

Para começar, White elaborou um tipo de aceno para um aluno do quinto ano. Depois, expandiu para outras crianças na hora do recreio. “Mas foi contagiante”, afirmou ao site da ABC News. “Eu percebi que aquilo significava muito para eles, então falei ‘venham todos aqui.’”

O professor se inspirou no jogador de basquete LeBron James, do Cleveland Cavalier. O atleta também tem cumprimentos exclusivos para cada companheiro do time.