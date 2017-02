DE O DIA



Beatriz Bonemer, um dos trigêmeos de Fátima Bernardes e William Bonner, está conhecendo melhor o ex-BBB Matheus — aquele que namorou a Cacau.

Os dois estiveram na festa da webcelebridade Jade Seba, que aconteceu na noite da última terça-feira, e saíram de lá juntinhos.

Os dois já curtem as publicações um do outro no aplicativo Snapgram com direiro a coraçõezinhos.

Uma amiga da coluna, que estava no local, garante que os dois ficaram e que o clima já estava evidente enquanto a festa rolava.

Tanto que não faltam fotos dos dois no Instagram de Matheus.

A coluna acha que é um casal fofo e torce para que a ‘ficada’ vire namoro o mais rápido possível.

