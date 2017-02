MARÍLIA NEVES

DO EGO

Leticia Lima falou pela primeira vez sobre seu relacionamento com a cantora Ana Carolina em entrevista para a revista "VIP". Além de assumir o namoro, a atriz - que é capa de fevereiro da publicação - questiona sobre o que mais precisaria ser dito sobre o assunto.

“A gente nunca falou sobre nosso relacionamento, mas também nunca evitou. Estamos sempre no aeroporto, nos lugares públicos. Precisa falar o quê? Sobre algo que é natural?", perguntou Letícia.



Nos últimos meses, as duas deram um selinho no lançamento do livro da cantora, trocaram declarações nas redes sociais e também fizeram graça para paparazzi ao serem fotografadas de mãos dadas no aeroporto. Isso sem falar nos posts já feitos nas redes sociais das duas durante viagens.



Para a publicação, a atriz ainda afirmou que está muito feliz ao lado de Ana e contou que essa é a primeira vez que ela se relaciona com uma mulher.



“Estou bem feliz. É meu primeiro relacionamento com mulher. Para mim, é tão normal, tão natural que não tem nem o que falar sobre isso. Me senti atraída e só não hesitei, não fiz nada, deixei acontecer. Não teve uma grande questão. Foi a primeira vez que me senti atraída por uma mulher”, afirmou ela, que posou sensual com uma lingerie transparente para o recheio da revista.

