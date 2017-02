Final de semana tem festa com a presença da musa da Mangueira, Renata Santos; "O Chamado 3" nos cinemas; e a cantora Thayná Bitencourt no Gerônimo

ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

Embaladas pelas comemorações da maior festa popular do mundo, as casas noturnas cuiabanas já estão a todo o vapor com o esquenta para o Carnaval de 2017, que acontece no fim do mês.

Neste final de semana, a musa da Estação Primeira de Mangueira, Renata Santos, virá à Capital para sambar muito no Musiva Folia.

Além disso, a Confraria Bode do Karuá e o Bloco do Bigode farão mais um ensaio e o Jimi Jim também terá o seu primeiro Grito de Garnaval.

Para quem não abre mão do sertanejo, a nova sensação do Youtube, Thayná Bitencourt, vai garantir a festa no Gerônimo West Music.

E no cinema tem estreia dos longas "O Chamado 3", "Estrelas Além do Tempo" e o brasileiro "TOC", estrelado pela atriz Tatá Werneck.

Confira a programação do MidiaNews:

Eventos

Musiva Folia

Neste sábado (04), a musa da Estação Primeira de Mangueira, Renata Santos, estará em Cuiabá agitando a noite ao som da bateria da escola de samba.

Reprodução A musa Renata Santos, atração do Musiva Folia

O evento marca a abertura dos shows do Musiva Folia, que vai trazer nos próximos finais de semana as cantoras Margareth Menezes e Anitta para a Capital.

A festa começa a partir das 18h e os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Há ainda as opções de camarotes e bistrôs.

Mais informações pelo site www.casadefestas.net.

Bar do Bigode

A folia no Bar do Bigode já começa nesta sexta-feira (03), com Max Tandera & Trio Maravilha trazendo o melhor do samba, do axé, do pagode e da swingueira.

No sábado (04) é a vez de Larissa Padilha embalar a noite com muito samba e MPB.

E no domingo (05) acontece mais uma edição do ensaio da bateria do Bloco do Bigode.

A entrada custa R$ 10 para os homens e é gratuita para as mulheres.

A festa ocorre das 18h às 23h00.

Mais informações pelo Facebook.

Bode do Karuá - 3º Ensaio

Neste sábado (04) haverá o terceiro ensaio da Confraria Bode do Karuá no Centro de Eventos da Acrimat, em Cuiabá, a partir das 18h.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Mais informações pelo site www.casadefestas.net.

Balada

Malcom Pub e Club

Neste sábado (04), no Malcom Pub vai rolar especial Nando Reis com Giu Ximenes.

Além disso, as bandas Rock Band e Quartal vão agitar com muito rock’n roll.

A poucos metros de distância, no Malcom Club, os amantes da música eletrônica poderão curtir a festa Under Heroes.

A balada vai contar com a presença dos DJs nacionais Bruna Moura, Tim Tim e Petrix.

Os DJs locais Breno Lacerda, Patrike Noro, Remicio Nogi e Andrew Ono também vão marcar presença.

A entrada da festa irá custar R$ 20 até às 22h e R$ 30 após esse horário.

Mais informações pelo Facebook do Malcom.

Jimi Jim

Nesta sexta-feira (03), no Jimi Jim, acontece mais uma edição da “Violada do Jimi".

No sábado (04), é dia de “Hip House Funk”.

Já no domingo (05), vai rolar o primeiro Grito de Carnaval do Jimi Jim, com apresentação do Grupo Fissura e participação do SeduSamba.

A festa começa a partir das 19h.

Show

Reprodução A nova sensação do Youtube, Thayná Bitencourt, se apresenta neste sábado no Gerônimo

Gerônimo

Para quem curte sertanejo, o Gerônimo traz neste sábado (04) a nova sensação do Youtube, Thayná Bitencourt.

Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 80 (vip). Há ainda opções de ingressos meia e camarote.

Mais informações no site www.casadefestas.net ou no Facebook do Gerônimo.

Teatro

“É Só Moage”

Neste sábado (04), a dupla de humoristas “Nico & Lau” se apresenta mais uma vez no Cine Teatro Cuiabá.

Eles seguem em cartaz com o espetáculo “É Só Moage”.

A peça começa às 20h.

O ingresso custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Para mais informações sobre o evento, acesse: www.casadefestas.net

Exposição

"O Sagrado e o Profano"

Começou no dia 17 de janeiro a exposição "O Sagrado e o Profano", do artista plástico Sérgio Venny, no Museu Histórico de Mato Grosso, em Cuiabá.

"O Sagrado e o Profano", do artista plástico Sérgio Venny

Suas pinturas têm como inspiração grandes mulheres que seguiram seus instintos (ciganas), sua arte (Frida Kahlo), sua música (Carmen Miranda) e sua vida (Marilyn Monroe).

O artista encontrou ainda a sensualidade em seres místicos como a Medusa.

Em sua exposição, Sérgio Venny também dá uma volta no realismo clássico, ousando na criação da sua Monalisa com querubins tocando a viola de cocho.

As obras podem ser visitadas até o dia 17 de fevereiro, das 9h às 17h, de terça-feira a sábado.

“Bloco dos Caretas”

Começa nesta sexta-feira (03), na Casa do Artesão, a exposição “Bloco dos Caretas”, que conta a história dos foliões de Guiratinga, município a 310 Km de distância de Cuiabá.

O Bloco dos Caretas teve início na década de 40 e acabou por democratizar o Carnaval da cidade. Começou com as classes baixas e chegando hoje a ser a principal atração da cidade.

Foliões de todo Estado vão à cidade para conhecer as famosas caretas, feitas de papel machê, que encantam adultos e crianças.

A exposição fica em cartaz até o dia 31 de março, das 8h30 às 17h, de segunda-feira a sábado.

“Toda forma de amor valerá”

Em sua primeira exposição individual, a artista Rosylene Pinto apresenta suas esculturas em cerâmica no Sesc Arsenal.

As imagens retratam os dilemas e arranjos afetivos do mundo contemporâneo.

Além do desenvolvimento estético das obras, o trabalho de Rosylene se destaca por incluir no pensamento curatorial da exposição, além de toda a mediação ter sido planejada para atender todos os públicos que frequentam o Centro Cultural Sesc Arsenal.

As obras ficam expostas até o dia 24 de março, das 14h às 21h, de terça-feira a domingo.

Cinema

Os cinemas da Cuiabá e Várzea Grande recebem neste final de semana o filme de terror "O Chamado 3", de F. Javier Gutiérrez.

Além disso, os cinemas também trazem os longas “Estrelas Além do Tempo” e o filme nacional “TOC – Transtornada, Obsessiva e Compulsiva”, estrelado pela atriz Tatá Werneck.

“O Chamado 3”

Julia (Matilda Anna Ingrid Lutz) fica preocupada quando seu namorado, Holt (Alex Roe), começa a explorar a lenda urbana sobre um vídeo misterioso.

A lenda esta que diz que quem assiste morre depois de sete dias.

Ela se sacrifica para salvar seu namorado e acaba fazendo uma descoberta terrível: há um "filme dentro do filme" que ninguém nunca viu antes.

Não é recomendado para menores de 12 anos.

“Estrelas Além do Tempo”

1961. Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida espacial ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão racial, entre brancos e negros.

Tal situação é refletida também na Nasa, onde um grupo de funcionárias negras é obrigado a trabalhar à parte.

É lá que estão Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), grandes amigas que, além de provar sua competência dia após dia, precisam lidar com o preconceito arraigado para que consigam ascender na hierarquia.

O filme tem 2h07 de duração e a classificação é livre.

Reprodução A atriz Tatá Werneck, estrela do filme TOC - Transtornada, Obsessiva e Compulsiva

“TOC – Transtornada, Obsessiva e Compulsiva”

Kika K (Tatá Werneck) é uma atriz que está em novelas, campanhas publicitárias e é idolatrada por milhões de fãs. Mas por trás das aparências, está em crise com sua vida pessoal e profissional, enquanto precisa lidar com as limitações de seu transtorno obsessivo compulsivo.

Kika se depara com Felipão (Luis Lobianco), um fã obsessivo, um namorado galã sem noção (Bruno Gagliasso) e os compromissos profissionais marcados pela exigente empresária (Vera Holtz).

O filme tem duração de 1h45 minutos e a classificação é de 14 anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Shopping Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras, e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.