O BBB 17 começou há exatos 12 dias, e os confinados já estão sentindo na pele as emoções do reality show. Mas as mudanças já começam a acontecer também no corpo dos participantes.

O cirurgião plástico Marcos Harter, de 37 anos, por exemplo, perdeu seu abdômen tanquinho. É que o gaúcho - que voltou de seu primeiro paredão na última terça-feira, 31 - já engordou cinco quilos em pouco menos de duas semanas.



A advogada Caroline Barros, que é amiga e sócia de Marcos, conta que ele sempre foi muito vaidoso com o corpo.

“Ele engordou rápido demais. Apesar de estar no grupo do ‘Tá com nada’, que tem pouca comida, e de estar malhando todos os dias, acho que a mudança foi radical e rápida. Acho que ele está estressado e descontando na comida e na bebida das festas. Aqui fora, ele sempre gostou de comer bem e de forma saudável. Apesar de sempre comer grandes quantidades, os alimentos sempre foram mais light, como peixes brancos”, explica ela.



Galanteador e cavalheiro



Caroline acredita que Marcos não ainda não se deu conta dos quilinhos extras. “Como está sempre usando mais sunga e bermuda, não notou que está mais gordinho. Mas quando colocar uma calça jeans, vai acabar notando e vai se desesperar. Se souber que engordou isso tudo vai ficar triste porque é muito focado. Antes de entrar no programa, ele malhava todos os dias e fazia cross fit para manter o peso. O treino dele era bem intenso e desenvolvido para queimar muitas calorias", diz ela.



Apesar de nunca ter sido gordo, o BBB começou a se preocupar com o corpo na época da faculdade de Medicina. "Marcos gosta de se cuidar e sempre malhou. A busca pelo corpo definido começou na época da faculdade. Por trabalhar com estética, acabou gostando mais ainda dsse universo e de querer se ver bem no espelho”, lembra ela, garantido que o amigo - que está solteiro há sete meses após terminar namoro com uma dentista de sua cidade, em Sorriso (Mato Grosso) - sempre chama a atenção por onde passa.



“Marcos é daquelas pessoas que nunca passa batido. Tem muita gente que o ama, mas tem outras pessoas que não gostam. Mas nunca foi odiado, porque é um cara do bem. Ele sempre despertou paixões, e as pacientes costumam mimar ele demais”, entrega a amiga, ressaltando que Marcos sempre é gentil com as mulheres.

