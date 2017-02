DA REVISTA MONET



Chegou ao fim o noivado da cantora Kylie Minogue com o ator britânico Joshua Sasse.

Fontes próximas à artista revelaram à imprensa do Reino Unido que o término teria partido de Minogue após ela flagrar Sasse na companhia da atriz espanhola Marta Milans.

“Ela está completamente devastada, com o coração quebrado. Ela acreditava que ele seria O Cara da sua vida, mas hoje não consegue mais confiar nele”, disse o contato do jornal Daily Mail.

Hoje aos 48 anos, a cantora é quase 20 anos mais velha que seu atual ex-noivo, de 29 anos.

Getty Images A cantora Kylie Minogue e seu ex-noivo, o ator Joshua Sasse



Minogue confirmou o término pelo Instagram. Em uma mensagem destinada aos seus fãs ela escreveu:

"Obrigado a todos pelo amor e carinho nesse capítulo mais recente da minha vida. Obrigado pelo amor e a compreensão de que eu e Josh decidimos seguir em caminhos separados. Desejamos o melhor um para o outro e estamos em busca de novos horizontes".



A imprensa britânica afirma que Kylie expulsou o ator da casa que dividiam em Londres. Os dois estavam juntos desde 2015, quando se conheceram durante as filmagens de um comercial de perfume estrelado por ela.

O Daily Mail diz que o suposto relacionamento entre Sasse e e Milans teria tido início no final do ano passado, após os dois trabalharem juntos nas gravações de uma série de TV canadense.



Em outubro do ano passado a cantora e o ator cancelaram o casamento por tempo indeterminado em solidariedade à comunidade LGBT australiana.

No final de 2016 ela afirmou em um programa de televisão que os dois só subiriam ao altar quando o casamento gay fosse legalizado no país natal da artista.

Os dois estavam noivos desde fevereiro do ano passado.

“Não nos sentimos confortáveis seguindo com a cerimônia”, afirmou Sasse na época.

Instagram A atriz Marta Milans

