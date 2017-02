LUCAS PASIN

DO EGO

Bruna Marquezine realmente é uma mulher apaixonada. Após passar uma temporada recente na Espanha ao lado do namorado, o craque Neymar, ela desembarcou novamente em Barcelona nesta sexta-feira, 3. O jogador comemorou a presença da amada. "Ela chegou!", escreveu ele, deitado no colo da atriz.



Durante um evento em São Paulo, Bruna falou sobre o namoro com Neymar e o fanatismo dos fãs.

"Sou eternamente grata pelo carinho dessas pessoas, tenho um carinho muito grande por elas também, mas é um assunto delicado porque a maior parte do meu publico é jovem e não sei se fico tão feliz de saber que tem menina que fica sem dormir para monitorar minha vida", disse ela, que se mostrou preocupada com seus fãs: "São meninas jovens que deveriam estar vivendo suas vidas, acho legal você ter um ídolo, admirar alguém, principalmente quando é o trabalho da pessoa, mas a vida pessoal é de cada um, me sinto até mal de ver as meninas o dia inteiro ali (nas redes sociais), e me pergunto se elas não vão estudar, não vão namorar, não vão sair, não vão viver, fico preocupada e tento não incentivar esse fanatismo".



A atriz assumiu estar mais madura tanto na vida profissional, quanto pessoal. "É normal, tenho 21 anos e por ser uma pessoa pública as pessoas acabam acompanhando esse amadurecimento tanto na televisão quanto na vida pública", disse.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/02/bruna-marquezine-volta-para-barcelona-e-neymar-comemora.html