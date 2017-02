DO EGO



Leticia Santiago mostrou mais uma vez sua microbarriga de grávida na noite desta quinta-feira, 2. A ex-BBB, que já está entrando no nono mês de gestação, posou com a mão na barriga usando um top de pijama.

"Eu e ele prontinhos pra dormir! Pegando na barriga enquanto não posso te pegar no colo! Que vontade de te conhecer...em menos de dois meses você vem ao mundo e meu coração já não aguenta de tanto amor!", escreveu ela na legenda.

Adepta de alimentação saudável e malhação, ela compartilhou fotos e comparou seu corpo antes e depois da gravidez:

"Muitos pensam que não tenho nada de barriga, ou pequena para meu momento gestacional.. Mas, se virem uma foto assim, conseguem perceber o quanto está diferente. Isso porque, não adianta me comparar com você, nem com sua vizinha, nem mesmo com aquela amiga magra ou a alta, ou a que malha demais... A comparação sempre foi a inimiga das pessoas", resumiu ela.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/02/gravida-de-nove-meses-leticia-santiago-exibe-microbarriga-de-top.html