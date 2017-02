DO EGO



Kelly Key brindou seus seguidores nas redes sociais com mais um clique fofíssimo de seu filho recém-nascido, Artur. Nesta sexta-feira, 3, em seu perfil no Instagram, a cantora - que deu à luz na quarta-feira, 25 - compartilhou uma foto no maior chamego com o menino, que tem uma semana de vida.



Em entrevista ao EGO, a artista, que já é mãe de Jaime Vitor, de 11 anos, e de Suzanna, de 16, falou pela primeira vez sobre o nascimento do terceiro filho e contou o que a atual maternidade tem de diferente das outras duas. Artur é fruto do relacionamento da loira com Mico Freitas.



"A principal diferença é a maturidade e o tempo que resolvi me dedicar a ela. Quando a Suzanna nasceu foi o momento em que meu trabalho estava muito movimentado. Eu era uma novidade para o mercado, trabalhei muito mais. Quando eu decidi ter o Vitor, eu diminuí a quantidade de trabalho. Agora, na terceira vez, foi em um momento onde eu estava da maneira que eu queria. Estava estabilizada em relação às saídas para trabalho e tudo mais. Monto minha rotina, é diferente", detalhou.



