Gabriela Flor, ex-participante do "BBB 17", costuma chamar atenção por onde passa. Seja trabalhando em eventos ou curtindo festas, o assédio costuma ser frequente. E foi numa dessas ocasiões que um astro de Hollywood se encantou pela bailarina.

Durante seu primeiro ensaio sensual para o Paparazzo, Gabriela até tentou fazer mistério, mas acabou revelando que o affair foi ninguém menos que Chris Pine, protagonista da saga de filmes “Star Trek”.



“Foi no Réveillon de 2015, em Trancoso (no Litoral Sul da Bahia). Tinha feito um evento no Café de La Musique e depois fui para uma festa com uma amiga. Estavam outros famosos por lá também”, relembra Gabriela nos bastidores das fotos, realizadas na Casa de Dança Carlinhos de Jesus, no Rio.



Reservada, a baiana inicialmente não revelou o nome do sortudo, mas o EGO tem boa memória e lembrou que neste réveillon em Trancoso, Chris Pine fez sucesso no balneário baiano. Teria sido ele? Questionada, ela entrega: “Nunca contei isso porque não sou dessas de ficar me enaltecendo, até mesmo para preservar a pessoa. E não quero parecer que estou me exibindo, mas, se perguntam, não minto. Foi ele, sim”.



'Até hoje a gente se fala de vez em quando'



Segundo a ex-sister, Chris Pine a abordou assim que ela chegou à festa. “Chegou dizendo: ‘Uau, brasileiras’. Mas já cortei logo, sou dessas (risos). Disse que iria à praia tomar um banho de mar e que depois a gente se falava. Isso de artista não me deslumbra, sabe?”, afirma ela, antes de avaliar que talvez o seu pouco caso tenha atiçado ainda mais o interesse do galã.



“Acho que o que mais o deixou louco foi isso, né? Um cara maravilhoso, com a mulherada 'pagando pau', e eu dizendo que depois a gente conversava (risos). Deve ter chamado a atenção dele. Quando voltei do banho de mar, a gente conversou e depois ficamos”, conta.



E a dançarina é só elogios ao norte-americano: “Ele é um gentleman! Além de um ator maravilhoso e um homem lindo, um dos mais lindos que já vi. Até hoje a gente se fala de vez em quando pelo WhatsApp. Foi algo bom, pontual, e ficou a amizade e um respeito”.

