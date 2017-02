DE O TEMPO



Glória Pires não será comentarista do Oscar neste ano e Miguel Falabella vai assumir o posto. O ator e diretor foi escalado pela Rede Globo para se juntar a Artur Xexéo e Maria Beltrão, apresentadores fixos da cerimônia.

De acordo com a assessoria de imprensa da Rede Globo, ainda não está definido o formato da transmissão da cerimônia do Oscar, que coincide, neste ano, com o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Mas é certo que a emissora exibirá um compilado de melhores momentos na segunda-feira, dia 27.

No último ano, Glória Pires se tornou tema de memes na internet que ironizavam os comentários da atriz na cerimônia do Oscar - como "não sou capaz de opinar" e "não assisti".

