Após descobrir que havia sido traída pelo namorado, a britânica Laura Jane Abrams decidiu dormir com o pai dele para se "vingar". À época, ela tinha 18 anos e namorava Calvin, dois anos mais velho.

Hoje, aos 29 anos, ela relatou o caso em entrevista ao tabloide "The Sun", argumentando que só decidiu falar agora para evitar problemas com a Justiça.

Laura conta que o homem, chamado David, parecia flertar com ela desde que o início do namoro, quando ela tinha apenas 16 anos.

"Ele era um homem de boa aparência em seus 40 e poucos anos - eu era uma estudante adolescente. Ele simplesmente parecia amigável. Mas, toda vez que eu o via, ela me dava mais atenção que o filho dele. Perguntava sobre mim e parecia se interessar pelo que eu dizia", relembra ela em entrevista ao jornal britânico.

Depois de alguns anos de relacionamento com Calvin, ela engravidou, mas acabou sofrendo um aborto. Meses depois descobriu que havia sido traída e terminou o relacionamento.

Um dia, no entanto, o ex-sogro a convidou para ir beber em um pub local. "David estava cheio de elogios", recorda Laura. "Ele me disse que Calvin foi um idiota por me trair. Então, quando ele me deixou na porta da minha casa, ele se debruçou e me beijou. Por um momento, pensei em Calvin, mas então lembrei do que ele fez comigo e correspondi o beijo", acrescenta.

Em seguida, ela afirma, os dois acabaram transando no banco de trás do carro. "Depois eu senti uma pontada de culpa", diz ela, acrescentando que, ainda assim, gostou tanto quanto o pai do ex-namorado.

Para completar a "vingança", ela ligou para o ex e contou o que havia acontecido. "Isso certamente me ajudou a superar o passado", conclui.

Atualmente moradora de Manchester, na Inglaterra, Laura está noiva de outro homem, com quem ela tem três filhos.

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/traida-pelo-namorado-jovem-dorme-com-o-pai-dele-para-se-vingar