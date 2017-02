LEO DIAS

Beatriz Bonemer, um dos trigêmeos de Fátima Bernardes e William Bonner, está conhecendo melhor o ex-BBB Matheus — aquele que namorou a Cacau. Os dois estiveram na festa da webcelebridade Jade Seba, que aconteceu na noite da última terça-feira, e saíram de lá juntinhos.

Os dois já curtem as publicações um do outro no aplicativo Snapgram com direiro a coraçõezinhos. Uma amiga da coluna, que estava no local, garante que os dois ficaram e que o clima já estava evidente enquanto a festa rolava. Tanto que não faltam fotos dos dois no Instagram de Matheus. A coluna acha que é um casal fofo e torce para que a ‘ficada’ vire namoro o mais rápido possível.

Sobre a festa



O evento custou 160 mil no total, mas a maioria das coisas foi de permuta. Ou seja: o velho jabá. Jade mandou convites para contatos famosos que iam desde atores da novela das 21h até rainhas de bateria.

A champanhe foi liberada e o consumo desenfreado fez com que muitos novatos de ‘Malhação’ bebessem no gargalo desperdiçando líquido. Jade não gostou nada disso. Por causa do número de pessoas, os banheiros individuais não deram conta dos convidados e a ordem para os meninos (pelo menos) era de que poderiam fazer suas necessidades de dois em dois.

Giovanna Lancellotti foi eleita a ‘mais careta’ da turma. Manteve a postura fina e elegante durante toda festa. Por volta das três da manhã, já animados com champanhe e afins, os convidados invadiram com roupa e tudo a piscina de Jade. A aniversariante, sem muita ação, resolveu entrar na brincadeira, mas saiu logo da piscina com medo que esse momento de animação extra caísse na web.

Reprodução Matheus e Beatriz na festa de Jade Seba

