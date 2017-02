JULIO BARBOSA

Preta Gil é uma mulher de personalidade. Em entrevista à revista "Cosmopolitan", a cantora soltou o verbo mais uma vez. “Quer me chamar de gorda, ok, vá lá. Sou mesmo, não é uma ofensa pra mim. Triste para quem se dá o trabalho de ir ao meu perfil comentar", disse ela.



Mudando de assunto, Preta afirmou que achava que já tinha perdido o prazo de validade em relação a casamento. “Nunca tive essa vontade de casar de véu e grinalda, mas com o Rodrigo foi diferente. É muito legal celebrar o amor quando se está tão feliz”, afirmou ela, sobre o marido Rodrigo Godoy.



Quando o tema foi racismo, a cantora, que vai desfilar na escola Grande Rio no Carnaval, afirmou que "precisamos de mais uns 500 anos para tornarmos natural que os negros tenham o mesmo espaço que os brancos têm”. Para fechar, Preta Gil repercurtiu a entrevista no Instagram, nesta sexta-feira, 3, ao dizer que "existe beleza, sim, numa mulher de 42 anos, gordinha, negra e avó".



Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/02/preta-gil-diz-que-nao-liga-para-pessoas-que-chamam-de-gorda.html