GABRIEL CASTELO BRANCO

DO EGO

Sheila Mello usou um vestido transparente e curtinho em evento em Brasília. A loira se apresentou com Scheila Carvalho – que combinou uma blusa branca decotada com um shortinho jeans – na madrugada deste sábado, 4.

A foto dos bastidores do evento foi postada por Mello em seu perfil no Instagram. “Muito obrigada, amados de Brasília! Foi fantástico estar aqui com vocês novamente! Até a próxima! O look ‘baphônico’ ficou por conta de Regis Coelho.

Scheila Carvalho arrebentou como sempre!”, escreveu ela na rede social.

Fonte: http://ego.globo.com/noite/noticia/2017/02/sheila-mello-usa-vestido-transparente-em-evento-com-scheila-carvalho.html