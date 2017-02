ANDERSON DEZAN

DO EGO

No confinamento do “BBB 17”, Gabriela Flor chegou a confidenciar que estava com saudade de “um dengo” e de “ser chamada de minha nega”. Nos bastidores do Paparazzo - o ensaio sensual da bailarina vai ao ar nesta terça-feira, 7 - ela contou que às vezes a carência bate mesmo, ainda mais agora, que ela está solteira há sete meses e sem sexo durante o mesmo período.



“Isso é um bom tempo, né? É o tempo mais longo que fiquei sem. Enquanto isso, tento pensar em outras coisas e ataco no chocolate ou na dança. Isso dá uma exorcizada e a vontade passa”, brincou a baiana, entre um clique e outro na Casa de Dança Carlinhos de Jesus, na Zona Sul do Rio.



“A galera da casa (do BBB) que estava em uma fase sexual mais ativa com certeza deve estar com problemas por lá (risos). Mas eu já estava ‘na seca’, né? Até sentia falta quando via ali os casais que mal se conheciam e já juravam amor eterno, mas fiquei bem. E estou tranquila! Não sou maníaca de ter que estar fazendo o tempo todo”, contou a ex-BBB, que já teve um affair com o astro de Hollywood Chris Pine, da saga de filmes "Star Trek".



Segundo Gabriela Flor, no momento ela quer se dedicar às oportunidades profissionais que podem surgir na esteira do “BBB 17”. “Tem hora que dá aquela vontade de ter alguém, esse sentimento aperta, mas estou muito focada e, quando entro em um relacionamento, me entrego. Não sou de ficar ficando, sabe? Passei da fase de ficar no joguinho. Sinto falta, mas aí lembro que estou vivendo um momento único e que tenho que focar”.



Fonte: http://ego.globo.com/paparazzo/noticia/2017/02/no-paparazzo-ex-bbb-gabriela-flor-entrega-que-esta-ha-7-meses-sem-sexo.html