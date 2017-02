LAÍS GOMES

DO EGO

Mariana Rios usou uma foto deusa para desejar bom dia aos seus seguidores neste sábado, 4, no Instagram.

Usando uma lingerie preta com uma camisa transparente, a atriz sensualizou e mostrou o corpo sequinho e ganhou diversos elogios de seus seguidores. "Linda", "musa", "uau", "maravilhosa", comentaram os internautas.



No mês passado, Mariana foi fotografada aos beijos com o namorado, o empresário Ivens Neto, durante uma festa com o show da Banda Eva, em Trancoso, na Bahia. Ele é herdeiro da fábrica de biscoitos e massa Adria.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2017/02/mariana-rios-sensualiza-em-foto-de-lingerie-e-camiseta.html