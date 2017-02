DO O GLOBO



Depois de fechar uma parceria com uma marca esportiva, Anaju Dorigon se prepara para correr quatro maratonas. A atriz, que interpretou Jade em "Malhação - Sonhos", viajará para quatro países:



- Corrida sempre foi minha válvula de escape. Corro 10km por dia, no mínimo. No ano passado, surgiu uma proposta da marca e não tive como recusar. Irei ao Chile, à Colômbia, à Alemanha e ao México para correr as maratonas. Estou treinando com um profissional escolhido por eles e também faço exercícios funcionais e musculação com meu personal trainer. Tenho ainda acompanhamento nutricional para ter equilíbrio nessa preparação. Estou gostando do meu corpo e não quero emagrecer mais.



Ainda este mês, Anaju começará a gravar "Belaventura", novela de Gustavo Reiz na Record. Ela viverá Dulcinea:



- Ela é uma plebeia que guarda um segredo muito importante. Será salva por Falstaff (André Mattos), o vilão da trama, e passará por situações de abuso. Até que conhecerá um cavaleiro e daí nascerá uma história de amor maravilhosa. A personagem é muito sofrida, mas, ainda assim, se mantém viva, esperançosa.



A atriz, que também tem uma parceria com uma marca de cosméticos, escureceu os cabelos:



- Assinei contrato no ano passado e depois surgiu o convite para a novela. A mudança de visual já ia acontecer e acabou casando com a aparência que queriam para a personagem. Recebi mensagens de pessoas querendo tingir da mesma cor. Fiquei muito feliz. Espero que, daqui a um mês, veja várias delas com o mesmo.



Solteira, Anaju garante estar focada na carreira.



- Minha energia está voltada para isso, mas, de qualquer forma, os homens não chegam. Como eu também não tenho tempo de ir atrás, é complicado. Eu penso: 'Vou ficar com minha Netflix e está tudo certo' - brinca.

Fonte: http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/noticia/2017/02/de-volta-tv-anaju-dorigon-se-prepara-para-correr-quatro-maratonas-e-fala-da-vida-de-solteira-os-homens-nao-chegam.html